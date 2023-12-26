Суд закрив справу щодо загибелі учасника нападу на Сергія Стерненка

Приморський суд Одеси закрив справу про ймовірне перевищення самооборони.

Приморський суд Одеси закрив справу щодо загибелі учасника нападу на активіста Сергія Стерненка в 2018 році. Про це повідомив його адвокат Ілля Воробйов, передає «УП».

«26 грудня суд прийняв рішення про закриття справи та не визнав Сергія Стерненка винуватим у скоєнні інкримінованих йому правопорушень», — зазначив адвокат.

Сам Сергій Стерненко у соцмережі повідомив, що сторона обвинувачення не довела його провину.

«Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», - додав він.

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