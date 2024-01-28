Зачисляют ли стаж за неполный месяц работы: в Пенсионном фонде объяснили

В случае, если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, стаж соответственно уменьшился, и для расчета пенсии его может не хватать.

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Страховой стаж за неполный отработанный месяц может не засчитаться для начисления пенсии. Этого можно избежать, если доплатить до минимального страхового взноса при необходимости.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Там отметили, что согласно действующему законодательству для начисления размера пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Однако в случае, если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, стаж соответственно уменьшился, и для расчета пенсии его может не хватать. Неполная уплата страхового взноса возможна в случаях, если человек работал неполный рабочий день, либо был принят на работу не с первого дня календарного месяца, либо уволен не последним днем месяца и т.д.

Поскольку страховой стаж исчисляется в месяцах, при выявлении факта наличия неполных месяцев страхового стажа законодательством предусмотрена возможность осуществления лицом доплаты к минимальному страховому взносу для зачисления их как полных.

В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства» от 15.02.2022 № 2040-IX доплата рассчитывается исходя из минимальной заработной платы на дату осуществления доплаты.

В 2024 году минимальный страховой взнос составляет 1 562 грн – это 22% от суммы минимальной заработной платы – 7 100 грн.

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