Министр соцполитики Жолнович рассказала, хватит ли средств на соцвыплаты без международной помощи

Некоторые выплаты будут зависеть от финансовой поддержки международных партнеров.

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Украина имеет резерв средств, который позволит своевременно осуществлять социальные выплаты населению независимо от решения относительно финансовой помощи со стороны ЕС и других международных партнеров. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Когда мы говорим о выплате пенсий, то ориентируемся на наши внутренние национальные резервы и уплату единого социального взноса, который сейчас в принципе покрывает расходы на пенсии по возрасту», - цитируют в «Укринформ» главу министерства.

По словам Жолнович, средства государственного резерва «зависят только от наших украинских граждан, плательщиков единого социального взноса, и, в частности, от наших военных, которые из своих зарплат перечисляют взнос и таким образом наполняют Пенсионный фонд».

В то же время она отметила, что другие социальные расходы напрямую зависят от международной помощи.

Жолнович напомнила, что в конце ноября 2023 года было принято соглашение с Всемирным банком при поддержке правительства Японии на 1,2 миллиарда долларов.

«Собственно эти средства как раз четко идут на помощь наиболее уязвимым категориям населения», - проинформировала чиновник.

По ее словам, из этих средств была выплачена помощь гражданам в декабре, январе, предполагается, что из них покроют помощь в феврале и марте.

«Поэтому у нас есть запас средств, которые позволят своевременно выполнять все свои обязательства независимо от тех или иных обстоятельств и одобрения финансовой помощи другими странами», - подчеркнула глава Минсоцполитики.

Также Жолнович напомнила, что Великобритания, ряд других европейских стран, готовы оказывать целевую поддержку, чтобы Украина имела возможность покрыть кризисные расходы, в частности социальные.

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