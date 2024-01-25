Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Що задекларував керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик, який претендує на очільника НАЗК

Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

  1. В Україні

Міністерка соцполітики Жолнович розповіла, чи вистачить коштів на соцвиплати без міжнародної допомоги

12:35, 25 січня 2024
Деякі виплати будуть залежати від фінансової підтримки міжнародних партнерів.
Міністерка соцполітики Жолнович розповіла, чи вистачить коштів на соцвиплати без міжнародної допомоги
Джерело фото: Олександр Задніпряний/Mind
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна має резерв коштів, який дозволить вчасно здійснювати соціальні виплати населенню незалежно від рішення щодо фінансової допомоги з боку ЄС та інших міжнародних партнерів. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

«Коли ми говоримо про виплату пенсій, то орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз у принципі покриває видатки на пенсії за віком», - цитують в «Укрінформ» очільницю міністерства.

За словами Жолнович, кошти державного резерву «залежать тільки від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які із своїх зарплат перераховують внесок і таким чином наповнюють Пенсійний фонд».

Водночас вона зауважила, що інші соціальні видатки напряму залежать від міжнародної допомоги.

Жолнович нагадала, що наприкінці листопада 2023 року було ухвалено угоду із Світовим банком за підтримки уряду Японії на 1,2 мільярда доларів.

«Власне, ці кошти якраз чітко йдуть на допомогу найбільш уразливим категоріям населення», - поінформувала урядовиця.

За її словами, з цих коштів було виплачено допомогу громадянам в грудні, січні, передбачається, що з них покриють допомоги в лютому та березні.

«Тому у нас є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами», - акцентувала очільниця Мінсоцполітики.

Також Жолнович нагадала, що Велика Британія, низка інших європейських країн готові надавати цільову підтримку, щоб Україна мала можливість покрити кризові видатки, зокрема соціальні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді