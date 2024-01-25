Міністерка соцполітики Жолнович розповіла, чи вистачить коштів на соцвиплати без міжнародної допомоги

Деякі виплати будуть залежати від фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Джерело фото: Олександр Задніпряний/Mind

Україна має резерв коштів, який дозволить вчасно здійснювати соціальні виплати населенню незалежно від рішення щодо фінансової допомоги з боку ЄС та інших міжнародних партнерів. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

«Коли ми говоримо про виплату пенсій, то орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз у принципі покриває видатки на пенсії за віком», - цитують в «Укрінформ» очільницю міністерства.

За словами Жолнович, кошти державного резерву «залежать тільки від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які із своїх зарплат перераховують внесок і таким чином наповнюють Пенсійний фонд».

Водночас вона зауважила, що інші соціальні видатки напряму залежать від міжнародної допомоги.

Жолнович нагадала, що наприкінці листопада 2023 року було ухвалено угоду із Світовим банком за підтримки уряду Японії на 1,2 мільярда доларів.

«Власне, ці кошти якраз чітко йдуть на допомогу найбільш уразливим категоріям населення», - поінформувала урядовиця.

За її словами, з цих коштів було виплачено допомогу громадянам в грудні, січні, передбачається, що з них покриють допомоги в лютому та березні.

«Тому у нас є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами», - акцентувала очільниця Мінсоцполітики.

Також Жолнович нагадала, що Велика Британія, низка інших європейських країн готові надавати цільову підтримку, щоб Україна мала можливість покрити кризові видатки, зокрема соціальні.

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