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  1. В Україні

Омбудсмен Дмитро Лубінець виступив проти розширення повноважень ТЦК

12:31, 25 січня 2024
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, співробітники ТЦК не мають права обмежувати права громадян України.
Омбудсмен Дмитро Лубінець виступив проти розширення повноважень ТЦК
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що при написанні нового проєкту закону про вдосконалення мобілізації робоча група Міністерства оборони консультується з ним, щоб врахувати зауваження, які є з цього приводу. Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини» 25 січня.

За словам омбудсмена, він ще не бачив остаточної редакції законопроєкту про мобілізацію.

«Так, на відміну від попередньої редакції, зараз група, яка працює в Міноборони, звертається за експертною позицією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів – громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати», - сказав він.

Дмитро Лубінець додав, що категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування, так як це військові підрозділи.

«Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав.

У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби. Але це точно не можуть робити ТЦК, військові.

Якщо це буде враховано, моя позиція буде така, що я буду готовий підтримати запропоновану редакцію», - сказав він.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. 

Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров

Заступник голови Комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

Також стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію.

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