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Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Верховний Суд вирішив, що військовослужбовець, який отримав дві контузії, і після лікування у стаціонарі не повернувся вчасно на службу, заслуговує на 5 років тюрми

Місцевий суд призначив військовослужбовцю 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання за статтею 75 КК, вказавши, що той пішов воювати за власним бажанням і отримав дві контузії, - Верховний Суд вирішив, що військовослужбовець заслуговує на реальні 5 років в тюрмі.

Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

  1. В Україні

У Кривому Розі чоловік вистрелив в багатоповерхівку із гранатомета

12:50, 25 січня 2024
Невідомий спричинив вибух у багатоповерховому будинку, вистреливши з ручного протитанкового гранатомета.
У Кривому Розі чоловік вистрелив в багатоповерхівку із гранатомета
Джерело фото: соцмережі
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У четвер, 25 січня, у Кривому Розі трапився вибух, спричинений пострілом із гранатомета в багатоповерховий будинок. За інформацією «Першого Криворізького», інцидент стався близько 5:00 в Тернівському районі міста.

За попередньою версією, невідомий чоловік вистрілив у будинок з ручного протитанкового гранатомета. Очевидці повідомили, що мешканці багатоповерхівки прокинулись від вибуху. На момент інциденту у квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які здійснюють розслідування цього події.

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