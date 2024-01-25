У Кривому Розі чоловік вистрелив в багатоповерхівку із гранатомета

Невідомий спричинив вибух у багатоповерховому будинку, вистреливши з ручного протитанкового гранатомета.

Джерело фото: соцмережі

У четвер, 25 січня, у Кривому Розі трапився вибух, спричинений пострілом із гранатомета в багатоповерховий будинок. За інформацією «Першого Криворізького», інцидент стався близько 5:00 в Тернівському районі міста.

За попередньою версією, невідомий чоловік вистрілив у будинок з ручного протитанкового гранатомета. Очевидці повідомили, що мешканці багатоповерхівки прокинулись від вибуху. На момент інциденту у квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які здійснюють розслідування цього події.

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