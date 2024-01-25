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НАБУ оголосило в розшук бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана

12:20, 25 січня 2024
Він є підозрюваним по справі щодо заволодіння електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго».
НАБУ оголосило в розшук бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана
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НАБУ і САП оголосили у розшук Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

У Національному антикорупційному бюро України пишуть, що вони є підозрюваними по справі щодо заволодіння електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Як повідомили у НАБУ, 1 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн.

За версією слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

«Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. 

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову», - пишуть у НАБУ.

Кваліфікація дій підозрюваних:

  • організатор схеми – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;
  • директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» – ч. 2 ст. 364 КК України;
  • голова правління комерційного банку – ч. 2 ст. 364-1 КК України;
  • директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

 

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