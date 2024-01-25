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НАБУ объявило в розыск бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана

12:20, 25 января 2024
Он является подозреваемым по делу относительно завладения электрической энергии ЧАО «НЭК «Укрэнерго».
НАБУ объявило в розыск бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана
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НАБУ и САП объявили в розыск Михаила Кипермана, Дмитрия Кондрашова и Юлию Фролову.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины пишут, что они являются подозреваемыми по делу относительно завладения электрической энергии ЧАО «НЭК «Укрэнерго».

Как сообщили в НАБУ, 1 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма ущерба составляет более 716 млн грн.

По версии следствия, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО «НЕК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн. грн.

«Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств «ПриватБанка». Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЕК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ», - пишут в НАБУ.

Квалификация действий подозреваемых:

  • организатор схемы – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;
  • директор департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго» – ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • председатель правления коммерческого банка – ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;
  • директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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