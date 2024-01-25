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Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

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  1. В Украине

В Кривом Роге мужчина выстрелил в многоэтажку из гранатомета

12:50, 25 января 2024
Неизвестный вызвал взрыв в многоэтажном доме, выстрелив из ручного противотанкового гранатомета.
В Кривом Роге мужчина выстрелил в многоэтажку из гранатомета
Источник фото: соцсети
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В четверг, 25 января, в Кривом Роге произошел взрыв, вызванный выстрелом из гранатомета в многоэтажный дом. По информации "Первого Криворожского", инцидент произошел около 5:00 в Терновском районе города.

По предварительной версии, неизвестный мужчина выстрелил в дом из ручного противотанкового гранатомета. Очевидцы сообщили, что жители многоэтажки проснулись от взрыва. На момент инцидента в квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года.

К счастью, никто из жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые осуществляют расследование этого события.

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