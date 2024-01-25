В Кривом Роге мужчина выстрелил в многоэтажку из гранатомета

Неизвестный вызвал взрыв в многоэтажном доме, выстрелив из ручного противотанкового гранатомета.

Источник фото: соцсети

В четверг, 25 января, в Кривом Роге произошел взрыв, вызванный выстрелом из гранатомета в многоэтажный дом. По информации "Первого Криворожского", инцидент произошел около 5:00 в Терновском районе города.

По предварительной версии, неизвестный мужчина выстрелил в дом из ручного противотанкового гранатомета. Очевидцы сообщили, что жители многоэтажки проснулись от взрыва. На момент инцидента в квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года.

К счастью, никто из жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые осуществляют расследование этого события.

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