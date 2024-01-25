Омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил против расширения полномочий ТЦК

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, сотрудники ТЦК не имеют права ограничивать права граждан Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что при написании нового проекта закона об усовершенствовании мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультируется с ним, чтобы учесть замечания, которые есть по этому поводу. Об этом он сказал в эфире телемарафона «Єдині новини» 25 января.

По словам омбудсмена, он еще не видел окончательной редакции законопроекта о мобилизации.

«Да, в отличие от предыдущей редакции, сейчас работающая в Минобороны группа обращается за экспертной позицией уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Мы предоставили свои категорические возражения по мобилизации инвалидов – граждан с инвалидностью III категории. Насколько мне известно, предыдущая была позиция, что они готовы учесть это», - сказал он.

Дмитрий Лубинец добавил, что категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования, поскольку это военные подразделения.

«Они не имеют права ущемлять права граждан Украины. Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил.

У нас есть другие органы, которые могут использовать подобные инструментарии для людей, которые отказываются от прохождения военной службы. Но это точно не могут делать ТЦК, военные.

Если это будет учтено, моя позиция будет такова, что я буду готов поддержать предложенную редакцию», - сказал он.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров.

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Также стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации.

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