В Дії появились четыре новые военные облигации

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Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и аборту исключат из перечня статей, производство по которым может происходить в форме частного обвинения

Народные депутаты предлагают исключить из перечня статей Уголовного кодекса, производство по которым происходит в форме частного обвинения, статьи о домашнем насилии, принуждении к аборту, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

  1. В Украине

В Дії появились четыре новые военные облигации

13:39, 28 января 2024
По истечении срока облигации на карту єПідтримка придет сумма вклада и процент.
В Дії появились четыре новые военные облигации
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В Дії запустили четыре новые военные облигации – Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь.

«Соскучились по этим местам? Я тоже, поэтому запускаем в Дії четыре новые облигации. Покупайте их, делайте вклад в победу, а затем получайте свои средства обратно с процентами», – сообщил вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За покупку облигаций не нужно платить никакие комиссии или дополнительные платежи.

Когда выплаты и какая доходность:

  • Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты – 05.06.2024
  • Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты – 20.11.2024
  • Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты – 23.07.2025
  • Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты – 15.10.2025

Чтобы приобрести новую облигацию, нужно выполнить следующие действия: зайти в приложение – выбрать Военные облигации – выбрать облигацию – подписать и оплатить.

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