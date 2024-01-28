В Дії появились четыре новые военные облигации

В Дії запустили четыре новые военные облигации – Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь.
«Соскучились по этим местам? Я тоже, поэтому запускаем в Дії четыре новые облигации. Покупайте их, делайте вклад в победу, а затем получайте свои средства обратно с процентами», – сообщил вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
За покупку облигаций не нужно платить никакие комиссии или дополнительные платежи.
Когда выплаты и какая доходность:
- Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты – 05.06.2024
- Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты – 20.11.2024
- Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты – 23.07.2025
- Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты – 15.10.2025
Чтобы приобрести новую облигацию, нужно выполнить следующие действия: зайти в приложение – выбрать Военные облигации – выбрать облигацию – подписать и оплатить.
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