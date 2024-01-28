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Продовжено відбір ДНК-зразків за кордоном у родичів зниклих безвісти

14:17, 28 січня 2024
Відбір проводитимуть, доки не мине потреба.
Продовжено відбір ДНК-зразків за кордоном у родичів зниклих безвісти
Джерело фото: Hans Reniers / Unsplash
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МВС продовжує запис на відбір зразків ДНК у родичів осіб, які вважаються зниклими безвісти, за кордоном. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

За словами, представника МВС, із тими, хто подав заявки, контактують співробітники закордонних філій ДП «Документ» ДМС України та пропонують їм зручний час і місце здачі біологічного матеріалу. Можливість здати свої ДНК-зразки за кордоном для пошуку зниклих безвісти родичів буде доти, доки не мине така потреба.

«Навіть якби один громадянин звернувся, ми зробили б все для того, щоб отримати біологічний матеріал, передати його в Україну, призначити експертизу і провести весь комплекс заходів для допомоги нашим громадянам у встановленні та ідентифікації осіб, які сьогодні вважаються зниклими безвісти», - зазначив заступник міністра.

Як ми писали раніше, українці зможуть здати зразки ДНК у шести країнах ЄС та Туреччині.

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