США запропонували Греції передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу від Вашингтона

Ентоні Блінкен звернувся з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу на суму 200 млн доларів.

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Сполучені Штати Америки запропонували Греції передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу від Вашингтона, пише грецьке видання «Kathimerini».

В офіційному листі держсекретар США Ентоні Блінкен пише, що Сполучені Штати цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні.

Якщо Афіни погодяться допомогти Україні, то США можуть вивчити можливості можливого додаткового фінансування Збройні сили Греції на суму до $200 млн, йдеться в офіційному листі до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу.

«Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування Збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів США», — йдеться у повідомленні.

Це одна з шести пропозицій, які отримала Греція, для розширення співпраці між Афінами та Вашингтоном.

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