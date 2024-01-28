На Київщині та Чернігівщині 6 людей отруїлися чадним газом за добу

У ДСНС нагадали базові правила безпеки.

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27 січня у приватних будинках чадним газом отруїлися 6 людей, серед яких 5 дітей. Випадки трапилися у Київській та Чернігівській областях, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, на Київщині отруєння зафіксували у селі Торф’яне. Постраждало дві дитини 2012 та 2014 років народження. У стані середнього ступеня тяжкості їх госпіталізовали до лікарні.

На Чернігівщині випадок отруєння відбувся у Варві. Там постраждало 4 людини, зокрема троє дітей віком 14, 12 та 1 рік.

Всіх доправили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, додають рятувальники.

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