В Україні розглядають варіант бронювання від армії за 40 тис грн для підприємців, — голова Комітету Ради Дмитро Наталуха

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

  1. В Україні

В Україні розглядають варіант бронювання від армії за 40 тис грн для підприємців, — голова Комітету Ради Дмитро Наталуха

16:34, 28 січня 2024
Ідея полягає у тому, щоб зробити ставку за бронювання від 6 до 50 тисяч гривень.
В Україні розглядають варіант бронювання від армії за 40 тис грн для підприємців, — голова Комітету Ради Дмитро Наталуха
Фото: rozmova.wordpress.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді тривають обговорення ініціативи, яка розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це повідомив голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає «Фокус».

За його словами, крім 1,5% військового збору і всіх податків, в Україні можуть додати ще й фіксовану щомісячну ставку на бронь для бізнесу. Схожі правила розробляють і для ФОПів.

Згідно із задумом, ставка може бути від 6 до 50 тисяч гривень, за аналогією з працівниками великих компаній. 

Нардеп підкреслив, що у воєнний час доводиться приймати непопулярні рішення, а всім громадянам догодити неможливо.

«Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити менше 40 000 гривень за бронь, то не потрібно було і починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств з сотнями працівників говорять так: поставите планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо», — пояснив він.

Як відомо, раніше ФОП могли отримати право на бронь за рішенням Кабміну за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади та військових адміністрацій. Для цього потрібно було підтвердити відповідну діяльність договорами та документами. 

За словами Наталухи, існує також можливість зловживань при оформленні працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.

«Нюанси є, але з цього рівняння [розробка умов для броні від мобілізації] дрібних підприємців ми не викидаємо», — додав він.

Раніше  Дмитро Наталуха повідомив, що робота над концепцією бронювання йде вже не перший тиждень і не два.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду