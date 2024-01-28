В Україні розглядають варіант бронювання від армії за 40 тис грн для підприємців, — голова Комітету Ради Дмитро Наталуха

Ідея полягає у тому, щоб зробити ставку за бронювання від 6 до 50 тисяч гривень.

Фото: rozmova.wordpress.com

У Верховній Раді тривають обговорення ініціативи, яка розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це повідомив голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає «Фокус».

За його словами, крім 1,5% військового збору і всіх податків, в Україні можуть додати ще й фіксовану щомісячну ставку на бронь для бізнесу. Схожі правила розробляють і для ФОПів.

Згідно із задумом, ставка може бути від 6 до 50 тисяч гривень, за аналогією з працівниками великих компаній.

Нардеп підкреслив, що у воєнний час доводиться приймати непопулярні рішення, а всім громадянам догодити неможливо.

«Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити менше 40 000 гривень за бронь, то не потрібно було і починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств з сотнями працівників говорять так: поставите планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо», — пояснив він.

Як відомо, раніше ФОП могли отримати право на бронь за рішенням Кабміну за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади та військових адміністрацій. Для цього потрібно було підтвердити відповідну діяльність договорами та документами.

За словами Наталухи, існує також можливість зловживань при оформленні працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.

«Нюанси є, але з цього рівняння [розробка умов для броні від мобілізації] дрібних підприємців ми не викидаємо», — додав він.

Раніше Дмитро Наталуха повідомив, що робота над концепцією бронювання йде вже не перший тиждень і не два.

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