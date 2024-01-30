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Аренда жилья для беженцев в Чехии: какие регионы стали наиболее доступными

22:00, 30 января 2024
Украинским беженцам в Чехии грозит сокращение срока бесплатного жилья.
Аренда жилья для беженцев в Чехии: какие регионы стали наиболее доступными
Источник фото: sd.ua
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Украинские беженцы в Чехии сталкиваются с изменениями в условиях получения гуманитарного жилья. После 150 дней пребывания в гуманитарном жилье им теперь необходимо самостоятельно арендовать квартиру или комнату. С сентября 2024 года этот срок сократят до 90 дней. proukrainu.blesk.cz сообщает, где в Чехии можно найти самые дешевые варианты аренды жилья и какие регионы являются наиболее доступными для беженцев.

По информации источника, наиболее доступные цены на аренду жилья наблюдаются в приграничных регионах с промышленным прошлым, где города уже начинают культурно развиваться. Например, в Устецком крае стоимость аренды за квадратный метр составляет 172 чешские кроны (692 евро за квартиру на 100 кв.м), а в Моравско-Силезском - 180 крон (724 евро за 100-метровое жилье).

Средняя стоимость аренды за 1 кв. м в Чехии составляет 287 чешских крон (11,55 евро). По таким ценам, квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 577 евро в месяц.

Предлагаем перечень цен на аренду жилья за кв. м в разных регионах Чехии:

Прага - 342 кроны (13,77 евро);

Среднечешский край - 248 крон (13,77 евро);

Южно-чешский край - 204 кроны (8,21 евро);

Пльзенский край - 227 крон (9,14 евро);

Карловарский край - 184 кроны (7,41 евро);

Устецкий край - 172 кроны (6,92 евро);

Либерецкий край - 204 кроны (8,21 евро);

Краловоградецкий край - 212 крон (8,53 евро);

Пардубицкий край - 215 крон (8,65 евро);

Оломоуцкий край - 204 кроны (8,21 евро);

Мораво-Силезский край - 180 крон (7,24 евро);

Южноморавский край - 275 крон (11,07 евро);

Злинский край - 194 кроны (7,81 евро);

Край Высочина - 182 кроны (7,33 евро).

Беженцы могут искать варианты аренды жилья на различных ресурсах и порталах, которые специализируются на недвижимости в Чехии.

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