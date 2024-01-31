Які документи має надати роботодавцю особа з інвалідністю при працевлаштуванні

Обов’язкова довідка МСЕК та виписка з акта-огляду МСЕК, де вказуються строк, група інвалідності та її причина.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, які документи потрібно надати роботодавцю при працевлаштуванні особи з інвалідністю.

Зокрема, потрібні:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);

довідку медико-соціальної експертної комісії;

виписку з акта-огляду медико-соціальної експертної комісії, де вказується строк, група інвалідності та її причина;

індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов’язковою для виконання всіма роботодавцями.

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