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Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов задався питанням, чому навіть за високий оклад відсутні бажаючі очолити Службу

Голова Комітету і співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов висловив думку, що бажаючих очолити Службу немає, можливо, через те, що очільник Служби матиме статус пожиттєвого PEP.

ВП ВС поставила крапку у питанні, до судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту спільного проживання і отримання соцдопомоги

Велика Палата Верховного Суду зробила висновок стосовно юрисдикції судових справ цивільних дружин загиблих Захисників України, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем та отримати відповідну допомогу від держави як члени родини.

  1. В Україні

Які документи має надати роботодавцю особа з інвалідністю при працевлаштуванні

11:33, 31 січня 2024
Обов’язкова довідка МСЕК та виписка з акта-огляду МСЕК, де вказуються строк, група інвалідності та її причина.
Які документи має надати роботодавцю особа з інвалідністю при працевлаштуванні
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, які документи потрібно надати роботодавцю при працевлаштуванні особи з інвалідністю.

Зокрема, потрібні:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
  • довідку медико-соціальної експертної комісії;
  • виписку з акта-огляду медико-соціальної експертної комісії, де вказується строк, група інвалідності та її причина;
  • індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов’язковою для виконання всіма роботодавцями.

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