Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перше засідання Конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів: відома дата

5 лютого члени Конкурсної комісії оберуть голову та заступника Комісії, а також затвердять Регламент.

Неефективним є підхід до визначення юрисдикції спорів про встановлення юридичних фактів в залежності від мети звернення, – позиція ВП ВС

ВП ВС: Підхід до визначення юрисдикції спорів у судовому порядку про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в залежності від їх мети звернення та наявності у заявника певних цивільних прав та обов`язків чи виникнення публічно-правових спорів із суб`єктами владних повноважень, є неефективним, оскільки це не сприятиме належному способу захисту порушеного права заявника.

Кандидатів на посади в державній службі будуть шукати за допомогою центрів зайнятості

60-70% людей, які звертаються за пошуком роботи до центрів зайнятості, мають вищу освіту.

Оновлення Верховного Суду, право на прослуховування, реформа Податкової служби, – які пріоритети визначили Посли G7 на 2024 рік

Посли наголошують на перевірці доброчесності суддів, реформі БЕБ, Податкової та митної служб, а також на наданні іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю, зможуть мобілізувати: за яких умов

Якщо брат здійснює догляд за сестрою з інвалідністю II групи і більше немає інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, то за новим законопроектом його зможуть мобілізувати.

  1. Суд інфо

ВККС закликала кандидатів на посади суддів виконувати обов'язки, які пов’язані з військовим обліком

10:36, 1 лютого 2024
У ВККС зазначили, що доброчесність деяких кандидатів на посали суддів інколи викликає сумніви через недотримання вимог Закону щодо військового обліку.
ВККС закликала кандидатів на посади суддів виконувати обов'язки, які пов’язані з військовим обліком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що продовжує проводити співбесіди з переможцями добору на посади суддів місцевих судів. ВККС також закликає кандидатів на посади суддів до виконання обов'язків, пов’язаних з військовим обліком. Про це йдеться на офіційному сайті Комісії.

У Комісії зазначають, що аналізуючи відповідність окремих кандидатів на посаду судді встановленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам, Комісія констатує, що «їх доброчесність інколи викликає сумніви через недотримання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військового обліку».

«Закликаємо кандидатів до співбесіди в Комісії вжити вичерпних заходів для належного виконання обов’язків, пов’язаних з військовим обліком, що пришвидшить вирішення питання надання рекомендації про їх призначення на посаду судді», - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВККС та РСУ посперечалися через правила заповнення декларації доброчесності.

Додамо, ВККС розпочала співбесіди з переможцями конкурсу на посади суддів місцевих судів.

Також ВККС внесла зміни до умов та оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду