ВККС закликала кандидатів на посади суддів виконувати обов'язки, які пов’язані з військовим обліком

У ВККС зазначили, що доброчесність деяких кандидатів на посали суддів інколи викликає сумніви через недотримання вимог Закону щодо військового обліку.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що продовжує проводити співбесіди з переможцями добору на посади суддів місцевих судів. ВККС також закликає кандидатів на посади суддів до виконання обов'язків, пов’язаних з військовим обліком. Про це йдеться на офіційному сайті Комісії.

У Комісії зазначають, що аналізуючи відповідність окремих кандидатів на посаду судді встановленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам, Комісія констатує, що «їх доброчесність інколи викликає сумніви через недотримання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військового обліку».

«Закликаємо кандидатів до співбесіди в Комісії вжити вичерпних заходів для належного виконання обов’язків, пов’язаних з військовим обліком, що пришвидшить вирішення питання надання рекомендації про їх призначення на посаду судді», - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВККС та РСУ посперечалися через правила заповнення декларації доброчесності.

Додамо, ВККС розпочала співбесіди з переможцями конкурсу на посади суддів місцевих судів.

Також ВККС внесла зміни до умов та оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

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