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  1. Суспільство

Оцінки українських дітей у закордонних школах мають зараховуватись в Україні

20:58, 1 лютого 2024
Також було піднято питання можливості зарахування стажу українським вчителям, які наразі працюють за кордоном.
Оцінки українських дітей у закордонних школах мають зараховуватись в Україні
Джерело фото: Taylor Flowe / Unsplash
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Оцінки українських дітей у закордонних школах мають зараховуватись в Україні. Як зазначили у Мінреінтеграції, на цьому було наголосили під час спеціальної наради, яка відбулася під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Також учасники обговорили можливість зарахування стажу українським вчителям, які наразі працюють за кордоном.

Представник Міносвіти пояснив, що торік відомством було розроблено відповідні методичні рекомендації, затверджені наказом МОН. У них роз’яснюються окремі питання здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Зокрема, йдеться про те, що діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту за кордоном, після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України. Туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші. Зарахування здійснюватиметься на підставі заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників.

Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:

– витяг оцінок, здобутих за кордоном;

– довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування.

За кордоном діти мають змогу вивчати навчальні предмети українознавчого компонента. Це можливо як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).

Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет «Я досліджую світ» (у частині громадянської й історичної освітньої галузі). Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах.

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