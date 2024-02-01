Жінка працює під час відпустки для догляду за дитиною: що з лікарняними

У Пенсійному фонді зазначили, що якщо у застрахованої особи, яка працює неповний робочий час у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, настає страховий випадок - тимчасова непрацездатність, то лікарняні мають нараховуватися.

У Пенсійному фонді України пояснили права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності у ситуації, коли страховий випадок виник у застрахованої особи, яка працює неповний робочий час у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Фахівці ПФУ у листі від 22.11.2023 № 43354-49563/К-03/8-2800/23 зауважили, що згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" страхову виплату у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють за трудовим договором, гіг-контрактом, іншим цивільно-правовим договором та на інших законних підставах, призначають та надають за основним місцем роботи.

Листок непрацездатності є підставою для призначення працівникові лікарняних (ч. 1 ст. 23 Закону № 1105-XIV).

При цьому допомогу по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачують застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів (ч. 3 ст. 15 Закону № 1105-XIV).

Але за ч. 6 ст. 15 Закону № 1105-XIV таку допомогу не надають, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.

Крім того, лікарняні внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, Пенсійний фонд виплачує застрахованим особам з 6 дня непрацездатності за весь період до її відновлення або до встановлення МСЕК інвалідності, незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законом.

Висновок фахівців ПФУ такий: якщо у застрахованої особи, яка працює неповний робочий час у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, настає страховий випадок - тимчасова непрацездатність, догляд за хворою дитиною, то у такому разі допомогу по тимчасовій непрацездатності (у тому числі допомогу по догляду за хворою дитиною) надають їй на загальних підставах.

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