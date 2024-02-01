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Провів 57 засідань та ухвалив 54 акти: КСУ відзвітував за роботу у січні

11:31, 1 лютого 2024
У січні до КСУ надійшло 28 конституційних скарг, 14 з яких повернули заявникам.
Провів 57 засідань та ухвалив 54 акти: КСУ відзвітував за роботу у січні
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Конституційний Суд України повідомив, що у січні було проведено 57 засідань Суду та ухвалено 54 акти. Про це йдеться у пресслужбі КСУ.

У КСУ відбулося 57 засідань, з них:

  • 14 пленарних засідань і 8 засідань Великої палати Суду;
  • 5 засідань і 1 спеціальне пленарне засідання Суду;
  • 6 пленарних засідань і 6 засідань Першого сенату Суду;
  • 4 пленарних засідання і 3 засідання Другого сенату Суду;
  • 10 засідань колегій суддів Першого і Другого сенатів Суду.

На цих засіданнях Суд ухвалив 54 акти:

  • 17 ухвал Великої палати Суду;
  • 5 постанов Суду;
  • 7 ухвал Першого сенату;
  • 3 ухвали Другого сенату;
  • 22 ухвали колегій суддів Першого і Другого сенатів.

До Суду у цей період надійшло 28 конституційних скарг. За результатами попереднього перевіряння 14 конституційних скарг розподілені між суддями Суду. Суб’єктам права на конституційну скаргу повернули 14 конституційних скарг як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України».

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