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  1. Суд инфо

Провел 57 заседаний и принял 54 акта: КСУ отчитался за работу в январе

11:31, 1 февраля 2024
В январе в КСУ поступило 28 конституционных жалоб, 14 из которых были возвращены заявителям.
Провел 57 заседаний и принял 54 акта: КСУ отчитался за работу в январе
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Конституционный Суд Украины сообщил, что в январе было проведено 57 заседаний Суда и принято 54 акта. Об этом говорится в пресс-службе КСУ.

В КСУ состоялось 57 заседаний, из них:

  • 14 пленарных заседаний и 8 заседаний Большой палаты Суда;
  • 5 заседаний и 1 специальное пленарное заседание Суда;
  • 6 пленарных заседаний и 6 заседаний Первого сената Суда;
  • 4 пленарных заседания и 3 заседания Второго сената Суда;
  • 10 заседаний коллегий судей Первого и Второго Сенатов Суда.

На этих заседаниях Суд принял 54 акта:

  • 17 определений Большой палаты Суда;
  • 5 постановлений Суда;
  • 7 определений Первого сената;
  • 3 определения Второго сената;
  • 22 определения коллегий судей Первого и Второго Сенатов.

В Суд в этот период поступило 28 конституционных жалоб. По результатам предварительного проверки 14 конституционных жалоб распределены между судьями Суда. Субъектам права на конституционную жалобу вернули 14 конституционных жалоб как таких, что по форме не соответствовавших требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

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