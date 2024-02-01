Совершил серию нападений на кредитные учреждения: в Киеве задержали злоумышленника

Злоумышленник заходил в кредитные учреждения и, угрожая персоналу ножом, требовал денежные средства.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 34-летнему жителю Киевской области по фактам завладения чужим имуществом, связанного с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенному в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в январе 2024 года подозреваемый совершил по меньшей мере 2 разбойных нападения на кредитные учреждения, расположенные в Святошинском районе столицы.

«Злоумышленник заходил в кредитные учреждения и, угрожая персоналу ножом, требовал денежные средства. В обоих эпизодах работникам заведений удавалось нажать кнопку вызова охраны», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику удалось задержать «по горячим следам» на территории одного из районных центров Киевской области. При проведении следственных действий изъято орудие преступления — нож.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

Нападавшему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.