Здійснив серію нападів на кредитні установи: у Києві затримали зловмисника

Зловмисник заходив до кредитних установ та, погрожуючи персоналу ножем, вимагав грошові кошти

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 34-річному мешканцю Київської області за фактами заволодіння чужим майном, поєднаного з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у січні 2024 року підозрюваний вчинив щонайменше 2 розбійні напади на кредитні установи, розташовані у Святошинському районі столиці.

«Зловмисник заходив до кредитних установ та, погрожуючи персоналу ножем, вимагав грошові кошти. В обох епізодах працівникам закладів вдавалося натиснути кнопку виклику охорони», - сказано у повідомленні.

Зловмисника вдалося затримати «по гарячих слідах» на території одного з районних центрів Київщини. Під час проведення слідчих дій вилучено знаряддя злочину — ніж.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території столичного регіону.

Нападнику загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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