Женщина работает во время отпуска по уходу за ребенком: что с больничными

В Пенсионном фонде отметили, что если у застрахованного лица, работающего неполное рабочее время в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, наступает страховой случай - временная нетрудоспособность, то больничные должны начисляться.

В Пенсионном фонде Украины объяснили права на получение пособия по временной нетрудоспособности в ситуации, когда страховой случай возник у застрахованного лица, работающего неполное рабочее время в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Специалисты ПФУ в письме от 22.11.2023 № 43354-49563/К-03/8-2800/23 отметили, что согласно абз. 1 ч. 1 ст. 22 Закона № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании" страховую выплату в связи с временной потерей трудоспособности застрахованным лицам, работающим по трудовому договору, гиг-контракту, иному гражданско-правовому договору и на других законных основаниях, назначают и предоставляют по основному месту работы.

Лист нетрудоспособности является основанием для назначения работнику больничных (ч. 1 ст. 23 Закона № 1105-XIV).

При этом пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивают застрахованному лицу с первого дня за период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более чем за 14 календарных дней (ч. 3 ст. 15 Закона № 1105-XIV ).

Но по ч. 6 ст. 15 Закона № 1105-XIV такую помощь не оказывают, если застрахованное лицо находилось в это время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой или творческим отпуском.

Кроме того, больничные в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, Пенсионный фонд выплачивает застрахованным лицам с 6 дня нетрудоспособности за весь период до ее восстановления или до установления МСЭК инвалидности, независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной застрахованной деятельности. лица в период утраты трудоспособности в порядке и размерах, установленных законом.

Вывод специалистов ПФУ таков: если у застрахованного лица, работающего неполное рабочее время в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, наступает страховой случай - временная нетрудоспособность, уход за больным ребенком, то в таком случае пособие по временной нетрудоспособности (у в том числе помощь по уходу за больным ребенком) оказывают ему на общих основаниях.

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