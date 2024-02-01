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  1. Общество

Оценки украинских детей в зарубежных школах должны зачисляться в Украине

20:58, 1 февраля 2024
Также был поднят вопрос возможности зачисления стажа украинским учителям, которые сейчас работают за границей.
Оценки украинских детей в зарубежных школах должны зачисляться в Украине
Источник фото: Taylor Flowe / Unsplash
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Оценки украинских детей в зарубежных школах должны зачисляться в Украине. Как отметили в Минреинтеграции, это отметили во время специального совещания, которое состоялось под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук. Также участники обсудили возможность зачисления стажа украинским учителям, которые сейчас работают за границей.

Представитель Минобразования пояснил, что в прошлом году ведомством были разработаны соответствующие методические рекомендации, утвержденные приказом МОН. В них разъясняются отдельные вопросы получения образования в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения.

В частности, речь идет о том, что дети, которые вынужденно изменили место жительства и получали образование за рубежом, по возвращении будут зачислены в заведения общего среднего образования Украины. Туда, где учились раньше, или в любые другие. Зачисление будет производиться на основании заявления одного из их родителей или других законных представителей.

Согласно рекомендациям, все оценки, полученные за границей, при возвращении перезасчитываются. Для этого достаточно предоставить информационную справку, к которой должны быть прикреплены:

– выписка оценок, полученных за границей;

– справка о системе оценивания, которая применяется в стране пребывания.

За границей дети имеют возможность изучать учебные предметы украиноведческого компонента. Это возможно как дистанционно в украинских школах, так и на базе Международной украинской школы (МУШ).

Речь идет об украинском языке и литературе, истории Украины, основах правоведения, географии, гражданском образовании, защите Украины и предмете «Я исследую мир» (в части гражданской и исторической образовательной отрасли). Это дает возможность избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах.

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