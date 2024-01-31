ВККС внесла зміни до умов та оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах

Особа, яка бере участь у конкурсі та не є суддею, зобов’язана подавати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді щорічно до 1 травня — ВККС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що рішенням від 23 січня 2024 року № 25/зп-24 було внесено зміни до умов та оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

«Звертаємо увагу, що особа, яка бере участь у конкурсі та не є суддею, зобов’язана подавати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді щорічно до 1 травня», - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВККС та РСУ посперечалися через правила заповнення декларації доброчесності.

Додамо, ВККС розпочала співбесіди з переможцями конкурсу на посади суддів місцевих судів.

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