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Неэффективным является подход к определению юрисдикции споров об установлении юридических фактов в зависимости от цели обращения, – позиция БП ВС

БП ВС: Подход к определению юрисдикции споров в судебном порядке об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в зависимости от их целей обращения и наличия у заявителя определенных гражданских прав и обязанностей или возникновения публично-правовых споров с субъектами властных полномочий, неэффективный, поскольку это не будет способствовать надлежащему способу защиты нарушенного права заявителя.

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  1. Суд инфо

ВККС призвала кандидатов на должности судей выполнять обязанности, связанные с военным учетом

10:36, 1 февраля 2024
В ВККС отметили, что доброчестность некоторых кандидатов в суды иногда вызывает сомнения из-за несоблюдения требований Закона относительно военного учета.
ВККС призвала кандидатов на должности судей выполнять обязанности, связанные с военным учетом
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что продолжает проводить собеседования с победителями отбора на должности судей местных судов. ВККС также призывает кандидатов на должности судей к исполнению обязанностей, связанных с военным учетом. Об этом говорится на официальном сайте Комиссии.

В Комиссии отмечают, что анализируя соответствие отдельных кандидатов на должность судьи установленным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» требованиям, Комиссия констатирует, что «их доброчестность иногда вызывает сомнения из-за несоблюдения требований Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно военного учета».

«Призываем кандидатов к собеседованию в Комиссии принять исчерпывающие меры для надлежащего выполнения обязанностей, связанных с военным учетом, что ускорит решение вопроса предоставления рекомендации об их назначении на должность судьи», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС и РСУ поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности.

Добавим, ВККС начала собеседования с победителями конкурса на должности судей местных судов.

Также ВККС внесла изменения в условия и объявления о проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах

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