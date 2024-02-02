ВРП отримала заяви від усіх 37 суддів колишніх вищих спецсудів про переведення чи звільнення у відставку

Судді звернулись до Вищої ради правосуддя із заявами про переведення чи звільнення у відставку.

Станом на 1 лютого усі 37 суддів, які перебувають чи перебували у штаті Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Вищого господарського суду України звернулись до Вищої ради правосуддя із заявами про переведення чи звільнення у відставку. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

А саме:

7 суддів Вищого адміністративного суду України подали заяви про переведення (двома з них одночасно подано заяви про звільнення у відставку), та 8 суддів подали заяви про звільнення у відставку;

6 суддів Вищого господарського суду України подали заяви про переведення та 4 суддів цього суду подали заяви про звільнення у відставку;

3 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ звернулись із заявами про переведення та 9 суддів подали заяви про відставку.

В штаті Вищого адміністративного суду України перебувало 15 суддів, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ – 12 суддів, Вищого господарського суду України – 10 суддів.

Раніше ми писали, що у відставку було звільнено суддів Вищого господарського суду України та Вищого спеціалізованого суду України.

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