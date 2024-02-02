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Суддя і штучний інтелект: переваги, виклики і загрози, - друга лекція суддів КСУ Віктора Городовенка та Галини Юровської, присвячена висновку КРЄС, відео

У цій лекції судді КСУ зосередили увагу на окремих ключових аспектах щодо використання асистивних технологій під час здійснення правосуддя, визначених у Висновку КРЄС №26.

Від ВККС вимагали надати копії письмових робіт кандидатів в судді, яким ВККС присвоїла гриф «Для службового користування», - що вирішила Велика Палата

Присвоєння певному документу грифа «Для службового користування» саме по собі не є підставою для відмови в задоволенні запиту на інформацію, що міститься в такому документі, - Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо надання копій робіт кандидатів в судді.

У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

У ВККС планують оновити меморандуми про співробітництво з НАБУ та НАЗК .

Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

  1. Суспільство

Фінал національного відбору «Євробачення-2024»: коли і де дивитись

11:34, 2 лютого 2024
3 лютого відбудеться нацвідбір на Євробачення-2024, під час якого журі та глядачі визначать найкращого артиста, який зможе гідно представити нашу країну на конкурсі.
Фінал національного відбору «Євробачення-2024»: коли і де дивитись
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Вже у суботу, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення-2024». Буде відомо, хто поїде представляти Україну на міжнародний конкурс.

Ведучими фіналу нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, телеведучий Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак, а членами журі - артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Джамала та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

На сцені фіналу національного конкурсного відбору виконавець Yaktak із піснею "Lalala" виступить першим, Ingret ("Keeper") - 2, Nazva ("Slavic English") - 3, ANKA ("Палала") - 4, Drevo ("Endless chain") - 5, Alyona Alyona & Jerry Heil ("Teresa & Maria") - 6, Mélovin ("Dreamer") - 7, Skylerr ("Time is running out") - 8, Ziferblat ("Place I Call Home") - 9, Yagody ("Tsunamia") - 10 і Nahaba ("Glasses") - 11.

Переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів.

«Суспільне» транслюватиме фінал нацвідбору на телеканалі та сайті «Суспільне Культура», ютуб-каналі «Євробачення Україна», фейсбук-сторінках «Суспільного» та «Євробачення Україна», а також на сайті Євробачення в Україні. Трансляцію також можна буде слухати на радіо «Промінь» і дивитися в застосунку «Дія», обравши «Дія. HD культура».

Трансляція передшоу конкурсу розпочнеться о 17:30, а сам фінал - о 18:00.

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