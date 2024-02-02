Фінал національного відбору «Євробачення-2024»: коли і де дивитись

3 лютого відбудеться нацвідбір на Євробачення-2024, під час якого журі та глядачі визначать найкращого артиста, який зможе гідно представити нашу країну на конкурсі.

Вже у суботу, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення-2024». Буде відомо, хто поїде представляти Україну на міжнародний конкурс.

Ведучими фіналу нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, телеведучий Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак, а членами журі - артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Джамала та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

На сцені фіналу національного конкурсного відбору виконавець Yaktak із піснею "Lalala" виступить першим, Ingret ("Keeper") - 2, Nazva ("Slavic English") - 3, ANKA ("Палала") - 4, Drevo ("Endless chain") - 5, Alyona Alyona & Jerry Heil ("Teresa & Maria") - 6, Mélovin ("Dreamer") - 7, Skylerr ("Time is running out") - 8, Ziferblat ("Place I Call Home") - 9, Yagody ("Tsunamia") - 10 і Nahaba ("Glasses") - 11.

Переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів.

«Суспільне» транслюватиме фінал нацвідбору на телеканалі та сайті «Суспільне Культура», ютуб-каналі «Євробачення Україна», фейсбук-сторінках «Суспільного» та «Євробачення Україна», а також на сайті Євробачення в Україні. Трансляцію також можна буде слухати на радіо «Промінь» і дивитися в застосунку «Дія», обравши «Дія. HD культура».

Трансляція передшоу конкурсу розпочнеться о 17:30, а сам фінал - о 18:00.

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