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Суддя і штучний інтелект: переваги, виклики і загрози, - друга лекція суддів КСУ Віктора Городовенка та Галини Юровської, присвячена висновку КРЄС, відео

У цій лекції судді КСУ зосередили увагу на окремих ключових аспектах щодо використання асистивних технологій під час здійснення правосуддя, визначених у Висновку КРЄС №26.

Від ВККС вимагали надати копії письмових робіт кандидатів в судді, яким ВККС присвоїла гриф «Для службового користування», - що вирішила Велика Палата

Присвоєння певному документу грифа «Для службового користування» саме по собі не є підставою для відмови в задоволенні запиту на інформацію, що міститься в такому документі, - Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо надання копій робіт кандидатів в судді.

У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

У ВККС планують оновити меморандуми про співробітництво з НАБУ та НАЗК .

Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

  1. В Україні

Про наступ, стратегію, зброю: Подоляк розповів, що потрібно для перемоги над рф

10:42, 2 лютого 2024
За словами Подоляка, росія воює кількістю, ми ж можемо протиставити якість тих чи інших управлінських й технологічних рішень.
Про наступ, стратегію, зброю: Подоляк розповів, що потрібно для перемоги над рф
Джерело фото: ОПУ
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Ціль України залишається незмінною – повна перемога над рф. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю для «24 Каналу», які є проблеми та назвав шляхи для їхнього вирішення.

За словами Подоляка, що Україна потребує далекобійних ракет. Ці проблеми вирішуватимуться виробництвом.

Щодо наступу посадовець підкреслив, що варто зважати, що ми воюємо проти країни, яка не один рік накопичувала ресурси та зараз використовує все, що тільки є. Крім того, він зазначив, що росія воює кількістю, ми ж можемо протиставити якість тих чи інших управлінських й технологічних рішень.

«Вони зробили мілітарним 42% федерального бюджету, а я думаю, що й більше. Це тільки прямі асигнування на війну, а ще є опосередковані, регіональні – це набагато більший бюджет. Все це треба зламати, а для цього потрібна об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці, а також об'єднані військові виробництва. Постачання окремих видів зброї має бути збільшено», – пояснив Подоляк.

Ще одне рішення на думку Подоляка, – забрати в росії можливість прогнозувати, що робитиме Україна.

Зазначимо, що Валерій Залужний окреслив принципи війни на 2024 рік.

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