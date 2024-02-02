Про наступ, стратегію, зброю: Подоляк розповів, що потрібно для перемоги над рф

За словами Подоляка, росія воює кількістю, ми ж можемо протиставити якість тих чи інших управлінських й технологічних рішень.

Джерело фото: ОПУ

Ціль України залишається незмінною – повна перемога над рф. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю для «24 Каналу», які є проблеми та назвав шляхи для їхнього вирішення.

За словами Подоляка, що Україна потребує далекобійних ракет. Ці проблеми вирішуватимуться виробництвом.

Щодо наступу посадовець підкреслив, що варто зважати, що ми воюємо проти країни, яка не один рік накопичувала ресурси та зараз використовує все, що тільки є. Крім того, він зазначив, що росія воює кількістю, ми ж можемо протиставити якість тих чи інших управлінських й технологічних рішень.

«Вони зробили мілітарним 42% федерального бюджету, а я думаю, що й більше. Це тільки прямі асигнування на війну, а ще є опосередковані, регіональні – це набагато більший бюджет. Все це треба зламати, а для цього потрібна об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці, а також об'єднані військові виробництва. Постачання окремих видів зброї має бути збільшено», – пояснив Подоляк.

Ще одне рішення на думку Подоляка, – забрати в росії можливість прогнозувати, що робитиме Україна.

Зазначимо, що Валерій Залужний окреслив принципи війни на 2024 рік.

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