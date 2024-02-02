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Потерпевшее в ДТП лицо сможет обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован

Верховная Рада готовится принять закон, по которому будет введено прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

«Комиссия заинтересована в получении необходимой информации для выполнения своих полномочий»: в ВККС рассказали, почему обратились к послам G7 с жалобой на НАБУ и НАПК

В ВККС планируют обновить меморандумы о сотрудничестве с НАБУ и НАПК.

Налоговая будет общаться с налогоплательщиками онлайн

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  1. В Украине

О наступлении, стратегии, оружии: Подоляк рассказал, что нужно для победы над рф

10:42, 2 февраля 2024
По словам Подоляка, россия воюет количеством, мы же можем противопоставить качество тех или иных управленческих и технологических решений.
О наступлении, стратегии, оружии: Подоляк рассказал, что нужно для победы над рф
Источник фото: ОПУ
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Цель Украины остается неизменной – полная победа над рф. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал в интервью для «24 Канала», какие есть проблемы и назвал пути для их решения.

По словам Подоляка, Украина нуждается в дальнобойных ракетах. Эти проблемы будут решаться производством.

Относительно наступления чиновник подчеркнул, что стоит учитывать, что мы воюем против страны, которая не один год накапливала ресурсы и сейчас использует все, что только есть. Кроме того, он отметил, что россия воюет количеством, мы же можем противопоставить качество тех или иных управленческих и технологических решений.

«Они сделали милитарным 42% федерального бюджета, а я думаю, что больше. Это только прямые ассигнования на войну, а еще есть опосредованные, региональные – это гораздо больший бюджет. Все это нужно сломать, а для этого необходима объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике, а также объединенные военные производства. Поставки отдельных видов оружия должны быть увеличены», – объяснил Подоляк.

Еще одно решение, по мнению Подоляка, – забрать у россии возможность прогнозировать, что будет делать Украина.

Отметим, что Валерий Залужный очертил принципы войны на 2024 год.

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