В Украине заработал Государственный реестр санкций

Источниками информации Реестра санкций являются решения СНБО, а также судебные решения о применении санкций.

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что в стране заработал Государственный реестр санкций, в котором сейчас уже более 17 000 физических и юридических лиц. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Он создан с целью предоставления бесплатного публичного доступа граждан к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены санкции. В реестре – 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными. Ведение реестра обеспечивает Аппарат СНБО Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что источниками информации Реестра являются решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также судебные решения о применении санкций.

«Данные в реестре обновляются оперативно. Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом. На сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о лице», - отметили в СНБО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №36/2024 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года «Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций». Указ вступил в силу со дня его обнародования.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Госреестра санкций.

Еще мы писали, в соответствии с законом, Государственный реестр санкций – автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции. Данные реестра открыты и общедоступны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.