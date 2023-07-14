Рада дала зеленый свет созданию Госреестра санкций

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Государственного реестра санкций.

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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №8392 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении санкций, предусматривающий создание государственного реестра санкций авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых глава комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов. За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов.

В соответствии с принятым законом, Государственный реестр санкций (далее – Реестр) – автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции. Данные реестра открыты и общедоступны.

Реестр будет вестись на государственном и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.

В Реестре планируется размещать следующую информацию:

1) основания для применения, изменения или отмены санкций;

2) перечень применяемых, изменяющихся или отменяемых санкций в разрезе каждого из лиц, в отношении которых применены санкции;

3) государственные органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению, изменению или отмене национальных санкций;

4) перечень лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации: для юридического лица - наименование, местонахождение, государство регистрации (при отсутствии сведений о государстве регистрации - информация об отсутствии регистрации в Украине) и/или регистрационный (идентификационный) номер/ налоговый номер, другие идентифицирующие ее сведения; для физического лица - имя, в зависимости от национальных традиций может состоять из фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), дата рождения и/или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или идентификационный номер (для иностранцев и/или лиц без гражданства), гражданство (при отсутствии сведений о гражданстве - информация об отсутствии у лица гражданства Украины), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); другие сведения, идентифицирующие личность(при наличии)

5) сведения о субъекте внесения предложения по применению, изменению или отмене санкций в отношении каждого предложенного лица, в отношении которого применены санкции.

Ведение реестра, согласно документу, должен обеспечивать Совет национальной безопасности и обороны, а финансировать его создание и функционирование планируется на средства государственного бюджета.

Также законом предусмотрено увеличение срока рассмотрения дел о конфискации активов рф.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 185 компаний и лиц, причастных к перевозке солдат и техники рф.

Автор: Ярослав Конощук

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