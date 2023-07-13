Байден за «примерно 3 секунды» согласился на вступление Финляндии в НАТО – СМИ

Президент США Джо Байден сказал, что ему понадобилось «примерно три секунды», чтобы сказать «да», когда президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил и спросил о присоединении к альянсу после того, как россия вторглась в Украину. Он назвал это «самой быстрой ратификацией в современной истории».
Об этом пишет «NBC News».
«Возможно, вы помните, как я говорил вам, что я сказал нашему другу на востоке, что если он хочет финляндизации НАТО, он добьется НАТОвизации Финляндии», - сказал Байден.
Байден рассказал Ниинисте, как он предупреждал путина, что приведет НАТО к его двери, если москва будет работать над ослаблением оборонного альянса. Финляндия и россия имеют общую границу протяженностью 830 миль (1335,76 км).
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