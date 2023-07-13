Байден за «приблизно 3 секунди» погодився на вступ Фінляндії до НАТО – ЗМІ

Президенту США Джо Байдену знадобилося «приблизно три секунди», щоб сказати «так», після запиту Фінляндії на вступ до НАТО.

Джерело фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP - Getty Images

Президент США Джо Байден сказав, що йому знадобилося «приблизно три секунди», щоб сказати «так», коли президент Фінляндії Саулі Нііністе подзвонив і запитав про приєднання до альянсу після того, як росія вторглася в Україну. Він назвав це «найшвидшою ратифікацією в сучасній історії».

Про це пише «NBC News».

«Можливо, ви пам’ятаєте, як я казав вам, що я сказав нашому другові на сході, що якщо він хоче фінляндизації НАТО, він доб’ється НАТОвізації Фінляндії», — сказав Байден.

Байден розповів Нііністе, як він попереджав путіна, що приведе НАТО до його дверей, якщо москва працюватиме над послабленням оборонного альянсу. Фінляндія та росія мають спільний кордон протяжністю 830 миль (1335,76 км).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.