На Львівщині знесли ще два памʼятники радянській армії, фото

Ще два радянські пам’ятники демонтували у Яворівському і Стрийському районах Львівської області, передає Львівський портал.
У селі Дрогомишль, що біля кордону з Польщею, знесли монумент, встановлений на честь радянської армії.
А на Стрийщині памʼятника часів СРСР позбулись у селі Подорожнє, що біля межі з Івано-Франківською областю.
Фото: portal.lviv.ua
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.