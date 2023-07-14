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Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам ДСНС.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

  1. В Україні

На Львівщині знесли ще два памʼятники радянській армії, фото

00:10, 14 липня 2023
Пам’ятники радянській армії знесли у різних районах Львівщини.
На Львівщині знесли ще два памʼятники радянській армії, фото
Фото: portal.lviv.ua
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Ще два радянські пам’ятники демонтували у Яворівському і Стрийському районах Львівської області, передає Львівський портал.

У селі Дрогомишль, що біля кордону з Польщею, знесли монумент, встановлений на честь радянської армії.

А на Стрийщині памʼятника часів СРСР позбулись у селі Подорожнє, що біля межі з Івано-Франківською областю.

Фото: portal.lviv.ua

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