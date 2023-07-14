На Львівщині знесли ще два памʼятники радянській армії, фото

Пам’ятники радянській армії знесли у різних районах Львівщини.

Фото: portal.lviv.ua

Ще два радянські пам’ятники демонтували у Яворівському і Стрийському районах Львівської області, передає Львівський портал.

У селі Дрогомишль, що біля кордону з Польщею, знесли монумент, встановлений на честь радянської армії.

А на Стрийщині памʼятника часів СРСР позбулись у селі Подорожнє, що біля межі з Івано-Франківською областю.

Фото: portal.lviv.ua

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