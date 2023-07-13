Суд покарав чоловіка, який жорстоко вбив знайому

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який закінчився вбивством.

Прокурори Броварської окружної прокуратури в суді довели вину мешканця району в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це інформує Київська обласна прокуратура.

«У Березані в лютому 2020 року, під час проведення дозвілля, між чоловіком та знайомою виник конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він взяв ніж та наніс жінці 6 ударів по обличчю й тілу. Від отриманих травм через деякий час потерпіла померла в лікарні.

Суд підтримав позицію прокурора, визнав громадянина винним та призначив покарання - 8 років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.