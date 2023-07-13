Українцям за кордоном спростили доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

З метою доступності громадян до адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» українці за кордоном отримують доступ до потрібних послуг у закордонних дипломатичних установах.
Про це повідомили у Міністерства юстиції.
Як зазначається, це стало можливим завдяки співпраці Мін'юсту та його територіальних органів з МЗС та закордонними дипломатичними установами України.
Так, першими закордонними дипломатичними установами, що здійснюватимуть державну реєстрацію актів цивільного стану, видаватимуть свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) є:
- Посольство України в Республіці Казахстан.
- Посольство України в Республіці Польща.
- Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина.
- Посольство України в Грузії.
- Генеральне консульство України в Любліні.
- Генеральне консульство України у Вроцлаві.
- Генеральне консульство України в Дюссельдорфі.
- Генеральне консульство України в Гамбурзі.
- Генеральне консульство України в Франкфурті-на-Майні.
- Генеральне консульство України в Мюнхені.
- Генеральне консульство України в Стамбулі.
- Консульство України в Гданську.
- Консульство України в Турецькій Республіці.
- Консульство України в Анталії.
Зокрема, Посольством України в Республіці Казахстан 6 липня успішно видано перший витяг з Реєстру про народження з дотриманням вимог законодавства України.
«При цьому, вказаній закордонній дипломатичній установі України, Міністерством юстиції України та відповідним територіальним органом надано необхідну допомогу, у тому числі технічного характеру, що дозволило надати обрану адміністративну процедуру якісно та у встановлені законодавством України строки», - зазначили у Мін'юсті.
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