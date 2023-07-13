Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам ДСНС.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Рада підвищила штраф за ухилення від переговорів щодо укладання колективного договору

Ухваленим законом збільшується в 3-5 разів штраф за ухилення від переговорів про укладання колективного договору представників роботодавців та профспілок. Підвищені санкції не поширюватимуться на роботодавців, у штаті яких не більше 25 осіб, та профспілки, що представляють інтереси працівників таких роботодавців.

Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

  1. У світі
  2. / Суспільство

Українцям за кордоном спростили доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

21:46, 13 липня 2023
Зокрема, Посольством України в Республіці Казахстан 6 липня успішно видано перший витяг з Реєстру про народження з дотриманням вимог законодавства України.
Українцям за кордоном спростили доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З метою доступності громадян до адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» українці за кордоном отримують доступ до потрібних послуг у закордонних дипломатичних установах.

Про це повідомили у Міністерства юстиції.

Як зазначається, це стало можливим завдяки співпраці Мін'юсту та його територіальних органів з МЗС та закордонними дипломатичними установами України.

Так, першими закордонними дипломатичними установами, що здійснюватимуть державну реєстрацію актів цивільного стану, видаватимуть свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) є:

  • Посольство України в Республіці Казахстан.
  • Посольство України в Республіці Польща.
  • Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина.
  • Посольство України в Грузії.
  • Генеральне консульство України в Любліні.
  • Генеральне консульство України у Вроцлаві.
  • Генеральне консульство України в Дюссельдорфі.
  • Генеральне консульство України в Гамбурзі.
  • Генеральне консульство України в Франкфурті-на-Майні.
  • Генеральне консульство України в Мюнхені.
  • Генеральне консульство України в Стамбулі.
  • Консульство України в Гданську.
  • Консульство України в Турецькій Республіці.
  • Консульство України в Анталії.

Зокрема, Посольством України в Республіці Казахстан 6 липня успішно видано перший витяг з Реєстру про народження з дотриманням вимог законодавства України.

«При цьому, вказаній закордонній дипломатичній установі України, Міністерством юстиції України та відповідним територіальним органом надано необхідну допомогу, у тому числі технічного характеру, що дозволило надати обрану адміністративну процедуру якісно та у встановлені законодавством України строки», - зазначили у Мін'юсті.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду