Українцям за кордоном спростили доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Зокрема, Посольством України в Республіці Казахстан 6 липня успішно видано перший витяг з Реєстру про народження з дотриманням вимог законодавства України.

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З метою доступності громадян до адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і в рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» українці за кордоном отримують доступ до потрібних послуг у закордонних дипломатичних установах.

Про це повідомили у Міністерства юстиції.

Як зазначається, це стало можливим завдяки співпраці Мін'юсту та його територіальних органів з МЗС та закордонними дипломатичними установами України.

Так, першими закордонними дипломатичними установами, що здійснюватимуть державну реєстрацію актів цивільного стану, видаватимуть свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) є:

Посольство України в Республіці Казахстан.

Посольство України в Республіці Польща.

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина.

Посольство України в Грузії.

Генеральне консульство України в Любліні.

Генеральне консульство України у Вроцлаві.

Генеральне консульство України в Дюссельдорфі.

Генеральне консульство України в Гамбурзі.

Генеральне консульство України в Франкфурті-на-Майні.

Генеральне консульство України в Мюнхені.

Генеральне консульство України в Стамбулі.

Консульство України в Гданську.

Консульство України в Турецькій Республіці.

Консульство України в Анталії.

Зокрема, Посольством України в Республіці Казахстан 6 липня успішно видано перший витяг з Реєстру про народження з дотриманням вимог законодавства України.

«При цьому, вказаній закордонній дипломатичній установі України, Міністерством юстиції України та відповідним територіальним органом надано необхідну допомогу, у тому числі технічного характеру, що дозволило надати обрану адміністративну процедуру якісно та у встановлені законодавством України строки», - зазначили у Мін'юсті.

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