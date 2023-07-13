Украинцам за границей упростили доступ к услугам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

В частности, Посольством Украины в Республике Казахстан 6 июля успешно выдана первая выписка из Реестра о рождении с соблюдением требований законодательства Украины.

Изображение: freepik.com

В целях доступности граждан к административным услугам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и в рамках реализации постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2023 № 66 «Об обеспечении осуществления зарубежными дипломатическими учреждениями Украины полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения» украинцы за границей получают доступ к нужным услугам в зарубежных дипломатических учреждениях.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Как отмечается, это стало возможным благодаря сотрудничеству Минюста и его территориальных органов с МИД и зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

Так, первыми зарубежными дипломатическими учреждениями, которые будут осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния, будут выдавать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (далее – Реестр) являются:

Посольство Украины в Республике Казахстан.

Посольство Украины в Республике Польша.

Посольство Украины в Федеративной Республике Германия.

Посольство Украины в Грузии.

Генеральное консульство Украины в Люблине.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве.

Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге.

Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне.

Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Консульство Украины в Гданьске.

Консульство Украины в Турецкой Республике.

Консульство Украины в Анталии.

В частности, Посольством Украины в Республике Казахстан 6 июля успешно выдана первая выписка из Реестра о рождении с соблюдением требований законодательства Украины.

«При этом указанному зарубежному дипломатическому учреждению Украины, Министерством юстиции Украины и соответствующим территориальным органом оказана необходимая помощь, в том числе технического характера, что позволило предоставить выбранную административную процедуру качественно и в установленные законодательством Украины сроки», - отметили в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.