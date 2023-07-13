Украинцам за границей упростили доступ к услугам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

В целях доступности граждан к административным услугам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и в рамках реализации постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2023 № 66 «Об обеспечении осуществления зарубежными дипломатическими учреждениями Украины полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения» украинцы за границей получают доступ к нужным услугам в зарубежных дипломатических учреждениях.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Как отмечается, это стало возможным благодаря сотрудничеству Минюста и его территориальных органов с МИД и зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.
Так, первыми зарубежными дипломатическими учреждениями, которые будут осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния, будут выдавать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (далее – Реестр) являются:
- Посольство Украины в Республике Казахстан.
- Посольство Украины в Республике Польша.
- Посольство Украины в Федеративной Республике Германия.
- Посольство Украины в Грузии.
- Генеральное консульство Украины в Люблине.
- Генеральное консульство Украины во Вроцлаве.
- Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе.
- Генеральное консульство Украины в Гамбурге.
- Генеральное консульство Украины во Франкфурте-на-Майне.
- Генеральное консульство Украины в Мюнхене.
- Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
- Консульство Украины в Гданьске.
- Консульство Украины в Турецкой Республике.
- Консульство Украины в Анталии.
В частности, Посольством Украины в Республике Казахстан 6 июля успешно выдана первая выписка из Реестра о рождении с соблюдением требований законодательства Украины.
«При этом указанному зарубежному дипломатическому учреждению Украины, Министерством юстиции Украины и соответствующим территориальным органом оказана необходимая помощь, в том числе технического характера, что позволило предоставить выбранную административную процедуру качественно и в установленные законодательством Украины сроки», - отметили в Минюсте.
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