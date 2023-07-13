Рада підтримала створення єдиного державного реєстру санкцій

В Україні з’явиться державний реєстр санкцій — Рада ухвалила відповідний законопроєкт.

13 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8392 про створення державного реєстру санкцій. Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих на своїй сторінці у Facebook.

За це рішення проголосували 314 нардепів.

«Це очевидна річ - для того щоб вимагати належного дотримання санкційних обмежень має бути офіційне джерело, яке б забезпечило можливість швидкої перевірки на застосування санкцій. Все так, але - не точно. До цього часу єдиної публічної бази санкцій не існувало - банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої - всі викручувались як могли», - написала вона.

За її словами, рушійною силою у створенні такої бази став Мін’юст. Комітет ВРУ з питань правової політики підтримав та забезпечив належний розгляд, обговорення і просування законопроекту у Раді.

Також в опрацюванні та збалансуванні проєкту закони взяли участь РНБО та Вищий антикорупційний суд.

Документом також усувається колізія по строках звернення до суду, яка існувала між Кодексом адміністративного судочинства та законом «Про санкції», що кожен раз давало примарний шанс опонентам клопотати про пропуск строку; збалансовуються (дещо збільшуються) строки розгляду та строки оскарження, уточнюються інші процесуальні питання.

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