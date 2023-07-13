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  1. Суд інфо

КСУ розглянув справи за поданнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та нардепів

17:29, 13 липня 2023
Розгляд справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.
КСУ розглянув справи за поданнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та нардепів
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У четвер, 13 липня, Велика палата на закритій частині пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності статті 90, підпункту 1 пункту 2 розділу XI „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про державну службу“ від 10 грудня 2015 року № 889-VIIІ, частини сьомої статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“;

- 47 народних депутатів України щодо конституційності положень абзаців першого – четвертого частини другої, частини третьої, частин шостої – дев’ятої, частин двадцятої, двадцять першої, двадцять другої, частини двадцять шостої, частин двадцять восьмої – тридцять третьої статті 91, статті 92 Закону України „Про альтернативні джерела енергії“, частин другої, четвертої, пункту 3 частини дев’ятої статті 65 Закону України „Про ринок електричної енергії“.

- 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Цього ж дня відбулося засідання Другої колегії суддів Другого сенату, на якому судді ухвалили Ухвалу (остаточну) про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Коломійця Володимира Івановича щодо конституційності частини четвертої статті 12 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“.

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