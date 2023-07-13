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  1. Законодавство

Рада зробила перший крок до розвитку телемедицини

17:20, 13 липня 2023
Зміни до законодавства допоможуть швидко та якісно надавати медичну допомогу в умовах надзвичайних ситуацій та воєнної загрози.
Рада зробила перший крок до розвитку телемедицини
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У четвер, 13 липня, народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт № 9384, який має підвищити доступність медичних послуг для тих, хто не може особисто прийти до лікаря. Про це повідомив офіційний сайт «Слуги народу».

«Зміни до законодавства допоможуть швидко та якісно надавати медичну допомогу в умовах надзвичайних ситуацій, воєнної загрози, а також забезпечить доступність медичних послуг для тих, хто за якихось причин не може особисто відвідати лікаря», – пояснив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він додав, що розвиток медичних телеконсультацій особливо актуальний в умовах, коли багато медзакладів знищено російськими загарбниками, а мільйони українців змінили місце проживання через російську агресію.

«Законопроєкт передбачає, що розвиток телемедицини фінансуватимуть коштами міжнародної допомоги, яку надають західні організації та уряди країн-партнерів. Тож це не обтяжить державний або місцеві бюджети», – підсумував Радуцький.

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