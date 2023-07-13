Рада сделала первый шаг к развитию телемедицины

Законопроект предусматривает, что развитие телемедицины будут финансировать средствами международной помощи, которую оказывают западные организации.

В четверг, 13 июля, народные депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект №9384, который должен повысить доступность медицинских услуг для тех, кто не может лично прийти к врачу. Об этом сообщил официальный сайт «Слуги народа».

«Изменения в законодательство помогут быстро и качественно оказывать медицинскую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций, военной угрозы, а также обеспечит доступность медицинских услуг для тех, кто по каким-либо причинам не может лично посетить врача», – пояснил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он добавил, что развитие медицинских телеконсультаций особенно актуально в условиях, когда многие медучреждения уничтожены российскими захватчиками, а миллионы украинцев изменили место жительства из-за российской агрессии.

«Законопроект предусматривает, что развитие телемедицины будет финансироваться средствами международной помощи, оказываемой западными организациями и правительствами стран-партнеров. Это не обременит государственный или местные бюджеты», – подытожил Радуцкий.

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