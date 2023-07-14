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Рада поддержала законопроект об окончательной отмене штрафов за пребывание в общественном транспорте без маски

07:27, 14 июля 2023
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий окончательную отмену штрафов за пребывание в общественном транспорте без маски.
Рада поддержала законопроект об окончательной отмене штрафов за пребывание в общественном транспорте без маски
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9403 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины в связи с завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV -2, которым предлагается окончательно упразднить штрафы за пребывание в общественном транспорте без маски.

Как отмечается в пояснительной записке, Кабмин продлил карантин до 30 июня.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения 05 мая 2023 года приняла решение об отмене статуса пандемии COVID-19. В этой связи были наработаны проекты изменений в законодательство, предусматривающие исключение из него норм, действие которых было рассчитано на время карантина.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях и исключить норму о штрафных санкциях за пребывание без маски в общественном транспорте.

Действующая норма статьи 44-3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте в период каранитина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Хотя, учитывая, что носить маску уже длительное время не обязательно, штрафные санкции фактически не применяются. Предлагается отменить их де-юре.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин предлагает отменить налоговые изменения, введенные на время карантина COVID-19.

Автор: Ярослав Конощук

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