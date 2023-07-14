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Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

07:27, 14 липня 2023
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.
Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9403 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у зв'язку із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яким пропонується остаточно скасувати штрафи за перебування у громадському транспорті без маски. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

Як зазначається у пояснювальній записці Кабмін продовжив карантин до 30 червня.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я 05 травня 2023 року прийняла рішення про скасування статусу пандемії COVID-19. У зв’язку з цим були напрацьовані проєкти змін до законодавства, які передбачають виключення з нього норм, дія яких була розрахована на час карантину.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення та виключити норму про штрафні санкції за перебування без маски у громадському транспорті.

Чинна норма статті 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає, що перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Хоча, зважаючи, що носити маску вже тривалий час не обов’язково, то штрафні санкції, наразі, фактично не застосовуються. Пропонується скасувати їх де-юре.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін пропонує скасувати податкові зміни, запроваджені на час карантину COVID-19.

Автор: Ярослав Конощук

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