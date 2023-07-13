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Вагітна жінка сама зможе визначати, коли їй йти у відпустку, — Рада ухвалила закон

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Вагітна жінка сама зможе визначати, коли їй йти у відпустку, — Рада ухвалила закон

17:03, 13 липня 2023
Верховна Рада змінила правила відпустки у зв’язку з вагітністю жінок
Вагітна жінка сама зможе визначати, коли їй йти у відпустку, — Рада ухвалила закон
Джерело фото: medhouse-mc.com
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Верховна Рада 13 липня ухвалила в цілому як закон законопроект щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами 9271.

Як пояснила співавтор законопроекту, нардеп Євгенія Кравчук, в Україні жінкам гарантована обов’язкова оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Початок такої відпустки наразі обліковується від дати пологів. Тобто жінки не мають можливості змінити дату початку такої відпустки, зважаючи на свій медичний стан та самопочуття.

Окрім того, якщо жінка не використала частину вказаної відпустки до пологів, невикористані дні не можуть бути перенесені та використані нею після пологів.

«Ми пропонуємо надати право працюючим жінкам, у разі відсутності медичних протипоказань, за власним бажанням розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів.

При цьому загальна тривалість такої відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься. До прикладу, у разі прийняття вказаних змін, жінка зможе використати 20 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 106 днів - після, загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів. А якщо мама не бажає розпочинати дану відпустку пізніше або ж наявні медичні протипоказання, діятиме «стандартний» розподіл днів відпустки до та після пологів», відмітила депутат.

«Дуже правильна ініціатива, тому що зараз вагітну жінку обов’язково відправляли у відпустку. Навіть якщо у неї була можливість продовжити працювати», зазначив Ярослав Железняк.

Автор: Наталя Мамченко

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