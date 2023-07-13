Заблукали у Карпатах: рятувальники розшукали три групи туристів з дітьми

Туристи заблукали у горах в темну пору доби.

Фото: ДСНС

У горах в Івано-Франківській області протягом вечора 12 липня та ночі 13 липня рятувальники розшукали три групи туристів з дітьми, які заблукали в темну пору доби. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Поблизу Говерлянського водоспаду рятувальники знайшли групу туристів – двоє дорослих та двоє дітей, які спускалися з Говерли й заблукали.

Іншу групу – 45-річну мандрівницю з 16-річною дитиною з Одещини, рятувальники виявили між горою Смотрич та горою Микулєска Верховинського району.

Скільки часу туристи пробули в горах не зазначається.

Ще одна група – троє мандрівників з Рівного, заблукала під час спуску з гори Піп Іван на схилі гори Вухатий камінь Верховинського району поблизу Смотрицьких водоспадів.

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