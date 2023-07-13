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  1. В Украине

Заблудились в Карпатах: спасатели разыскали три группы туристов с детьми

17:04, 13 июля 2023
Туристы заблудились в горах в темное время суток.
Заблудились в Карпатах: спасатели разыскали три группы туристов с детьми
Фото: ГСЧС
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В горах в Ивано-Франковской области в течение вечера 12 июля и ночью 13 июля спасатели разыскали три группы туристов с детьми, заблудившихся в темное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вблизи Говерлянского водопада спасатели обнаружили группу туристов – двое взрослых и двое детей, которые спускались с Говерлы и заблудились.

Вторую группу – 45-летнюю путешественницу с 16-летним ребенком из Одесщины, спасатели обнаружили между горой Смотрич и горой Микулеска Верховинского района.

Сколько времени туристы пробыли в горах не отмечается.

Еще одна группа – трое путешественников из Ровно, заблудилась во время спуска с горы Пип Иван на склоне горы Ушастый камень Верховинского района близ Смотрицких водопадов.

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