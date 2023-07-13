Суд наказал мужчину, который жестоко убил знакомую

Между мужчиной и женщиной возник конфликт, который закончился убийством.

Прокуроры Броварской окружной прокуратуры в суде доказали вину жителя района в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«В Березане в феврале 2020 года во время проведения досуга между мужчиной и знакомой возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял нож и нанес женщине 6 ударов по лицу и телу. От полученных травм спустя некоторое время потерпевшая скончалась в больнице.

Суд поддержал позицию прокурора, признал гражданина виновным и назначил наказание – 8 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

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